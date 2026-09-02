September 2, 2026
MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night adds second Perth show due to popular demand
Live stand-up show MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night has expanded its Perth performances, adding a second show due to popular demand.
An extra 4:00 pm session has been added, alongside the existing 7:00 pm session on Sunday, November 15.
Presented by LOL Asia, the stand-up show features a powerful line-up of internationally acclaimed comedians across Asia and Australia, including Kumar, Harith Iskander, Prakash Daniel and more.
A new session of MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night has been added due to popular demand on Sunday, November 15, 2026. Tickets are on sale now from premier.ticketek.com.au
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