 MIC DROP – Asia's Wildest Comedy Night adds second Perth show due to popular demand - X-Press Magazine - Entertainment in Perth
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Arts & Lifestyle News, NEWS
September 2, 2026

MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night adds second Perth show due to popular demand

Live stand-up show MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night has expanded its Perth performances, adding a second show due to popular demand.

An extra 4:00 pm session has been added, alongside the existing 7:00 pm session on Sunday, November 15.

Presented by LOL Asia, the stand-up show features a powerful line-up of internationally acclaimed comedians across Asia and Australia, including Kumar, Harith Iskander, Prakash Daniel and more.

A new session of MIC DROP – Asia’s Wildest Comedy Night has been added due to popular demand on Sunday, November 15, 2026. Tickets are on sale now from premier.ticketek.com.au

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